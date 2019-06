Il Bitcoin oltre quota 10 mila dollari: ai massimi da 15 mesi

Vola il Bitcoin, con un netto aumento nelle ultime settimane, arrivando a toccare quota 10 mila dollari, ai massimi da 15 mesi. Il valore massimo fu raggiunto nel dicembre del 2017 con la cifra di 19.500 dollari. Lo scorso anno invece aveva vissuto uno dei peggiori cali, finendo a 3.100 dollari a dicembre 2018.

Complice di questo aumento potrebbe essere stato il lancio della nuova criptovaluta di Facebook, denominata Libra, con l’immissione nel mercato che dovrebbe essere prevista per il 2020.

Solo negli ultimi giorni il Bitcoin ha guadagnato il 5%, segno che ha sfruttato l’annuncio della nuova valuta, nonostante siano sostanzialmente diverse. Infatti per investire in Bitcoin sono necessari strumenti ad hoc, come il portafoglio elettronico, oltre che avere delle “ombre” come sistema, rispetto a Libra, sostenuta dai maggiori circuiti economici (Visa, Mastercard, Paypal) che dovrebbe essere utilizzata per lo shopping online. Il Bitcoin è molto utilizzato negli acquisti illegali nel deep web, il che la rende più sensibile a fluttuazione di quanto dovrebbe essere Libra.