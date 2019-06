Istanbul di nuovo al voto, dopo l’annullamento della vittoria dell’oppositore di Erdogan

Si voterà nuovamente dopo tre mesi dalle elezioni comunali del 31 marzo: in quel caso aveva vinto l’opposizione, con 13 mila voti di vantaggio sul candidato di Erdogan. A riuscire nell’impresa era stato Ekrem Imamoglu, che aveva sconfitto uno dei più vicini al presidente Erdogan, l’ex premier Binali Yildirim.

La ripetizione delle elezioni è stata causata dai ricorsi dell’Akp, il partito di Erdogan, il quale aveva denunciato “molte irregolarità”, riuscendo a far annullare il voto. Prima delle comunali del 31 marzo il presidente Erdogan aveva puntato molto su Istanbul, arrivando a dire: “Chi vince Istanbul vince la Turchia”, forse anche per questo il post-elezioni è stato pieno di polemiche e ricorsi. Nelle ultime settimane aveva cambiato un po’ la sua posizione, sostenendo che “si elegge solo un sindaco” e quindi smorzando un po’ le precedenti dichiarazioni.

Gli analisti fanno notare che se Erdogan perdesse nuovamente le elezioni, sarebbe molto umiliante e potrebbe mettere a rischio il governo, con l’opposizione che da mesi protesta per la deriva autoritaria di Erdogan, portando l’annullamento dell’elezione di Istanbul come prova. I motivi dell’annullamento, spiegano i ricercatori francesi di studi anatolici, restano sospetti e contestabili, per questo una vittoria di Erdogan avrebbe comunque dei risvolti negativi per Akp.