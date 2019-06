Kim Jong-un dice di aver ricevuto una lettera “eccellente” da Trump

Soddisfazione della Corea del Nord per una lettera ricevuta dagli Stati Uniti, che viene definita “eccellente” dal leader Kim Jong-un, come riferito dall’agenzia di stampa Kcna. Non è stato rivelato il contenuto della lettera, presumibilmente un passo avanti della Casa Bianca per riprendere i contatti dopo il fallimento dell’ultimo incontro.

Apprezzamento per la “capacità di giudizio ed il coraggio” del presidente Trump da parte di Kim Jong-un, il quale ha dichiarato che valuterà attentamente il contenuto del messaggio. L’ultimo incontro sulla denuclearizzazione della Corea del Nord era avvenuto a febbraio.

All’inizio del mese di giugno era stato Trump ad aver dichiarato una cosa simile, quando parlò di aver ricevuto una “bellissima lettera” da Kim. Secondo la BBC questo è il più importante sviluppo nelle trattative dopo lo stop di febbraio, quando si riunirono in Vietnam. Il canale di comunicazione negli ultimi mesi è rimasto aperto, con Donald Trump che aveva elogiato Kim Jong-un nella sua ultima visita in Giappone.