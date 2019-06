Medio Oriente, gli Stati Uniti mettono 50 miliardi per la pace

Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro piano di pace in Medio Oriente, con un investimento di 50 miliardi di dollari nei territori palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Questo investimento servirà come sostegno delle zone confinanti con Egitto, Libano e Giordania.

Questo piano sarà annunciato la prossima settimana durante la conferenza sul Medio Oriente da Jared Kushner, il consigliere della Casa Bianca, nonché genero di Donald Trump. I palestinesi non approvano il piano, però, sostenendo che prima di tutto gli Stati Uniti dovrebbero lavorare per restituire la “terra rubata da Israele” e porre fine all’assedio di Gaza.

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha dichiarato che non si discuterà della situazione economica palestinese senza discutere quella politica. È chiaro che la Palestina vorrebbe prima essere riconosciuta come stato e poi ricevere sussidi economici. Inoltre Abu Mazen ha ribadito che non parteciperà al Seminario di Manama, per il Piano di Pace messo a punto dalla Casa Bianca.