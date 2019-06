Minibot, Giorgetti sbeffeggia Borghi: “Ancora gli date retta? Non verosimili”

Dura e netta presa di posizione del sottosegretario Giancarlo Giorgetti, considerato da molti il numero due della Lega, sui minibot e sul suo promotore, Claudio Borghi. In una dichiarazione ha screditato il deputato del suo stesso partito ed aggiunto che i minibot “non sono verosimili”, smentendo di fatto tutta la linea euroscettica leghista.

Una dichiarazione in controtendenza con la posizione che lo stesso Giorgetti aveva espresso poche settimane fa, quando considerava i minibot una possibile soluzione per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, mostrando apprezzamento per la proposta di Borghi, presidente della Commissione Bilancio alla Camera.

Oggi è arrivato il discredito per il suo compagno di partito: “C’è ancora qualcuno che crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se fosse possibile farli, li farebbero tutti”. Un commento che spiazza tutti, arrivato da Losanna, dove il sottosegretario si trova per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026.

Ora molti attendono la risposta di Claudio Borghi, che non può non rispondere ad un attacco frontale del suo compagno di partito. In ballo c’è anche la nomina di Bagnai come ministro degli Affari Europei, che con Borghi condivide l’euroscetticismo.