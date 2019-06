Sea Watch, Salvini se la prende con l’Olanda: “Siete responsabili”

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è intervenuto sulla crisi della Sea Watch, al largo di Lampedusa oramai da giorni, scrivendo al suo collega olandese, come ha riferito lui stesso su Twitter.

“Ho scritto personalmente al mio collega olandese, si stanno disinteressando di una nave con la loro bandiera, usata da Ong tedesca. Il governo olandese e l’Unione Europea saranno responsabili di quanto accadrà alle persone sulla Sea Watch”, ha dichiarato il ministro italiano.

Questa mattina c’era stata un’altra emergenza, con un barchino con 40 migranti che ha lanciato l’SOS ed è stato soccorso da Malta, dopo le richieste di Alarm Phone.

Non è arrivata la risposta olandese, che a riguardo non è mai intervenuta ma potrebbe farlo ora per cercare di sbloccare la situazione al largo di Lampedusa. La nave non entra nelle acque italiane per via del divieto del Viminale, considerando il decreto Sicurezza bis sarebbe probabilmente confiscata secondo le nuove norme.