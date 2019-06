Turchia, Erdogan perde nuovamente le elezioni ad Istanbul

Oggi si è tenuta la ripetizione delle elezioni comunali ad Istanbul, dopo che era stato ammesso il ricorso del partito di Erdogan per irregolarità, in quelle che era considerato un voto chiave per il percorso della Turchia. Il candidato di Erdogan, Yildirim ha perso nuovamente le elezioni ed ha riconosciuto la vittoria ad Imamoglu.

Il candidato dell’opposizione, Ekrem Imamoglu, è nettamente in vantaggio con il 55% di preferenze quando lo scrutinio è oltre il 60%. Sconfitta pesante per il presidente Erdogan, che era stato accusato di autoritarismo dalle opposizioni per il ricorso sulle elezioni del 31 marzo. Erdogan aveva dichiarato che Istanbul era una città chiave per la Turchia, salvo poi tornare sui suoi passi dopo la sconfitta di marzo.

Dopo aver conquistato la capitale Ankara, le opposizioni mettono a segno un altro tassello fondamentale, che potrebbe cambiare gli equilibri e la storia della Turchia, per prepararsi alle prossime elezioni presidenziali, quando potrebbero avere una chance contro Erdogan.