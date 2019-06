Usa, cyber-attacchi verso Teheran. Trump: “Non ho revocato attacco, l’ho solo sospeso”

Continua lo scontro tra gli Stati Uniti e l’Iran, con entrambi i paesi che hanno dichiarato di essere pronti ad entrare in un conflitto militare. Oltre all’Iran, pronta a rispondere a qualsiasi “errore” americano, ora sarebbe in atto un’ondata di attacchi informatici da parte degli Stati Uniti verso Teheran.

L’attacco aereo, in risposta all’abbattimento del drone, era stato fermato da Trump dieci minuti prima del lancio, ma sembra che quello informatico sia iniziato al suo posto. Non è chiaro come e se risponderà Teheran. L’offensiva è stata avanzata contro i servizi segreti iraniani, anche per cercare prove del bombardamento delle petroliere nel Golfo dell’Oman.

“Ho solo sospeso l’attacco aereo, non l’ho revocato, come i media stanno erroneamente riportando”, ha scritto Trump su Twitter.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

L’operazione informatica è iniziata lo stesso giorno della sospensione dell’attacco verso l’Iran, che avrebbe causato circa 150 vittime, per questo Trump aveva dichiarato che non era proporzionato all’abbattimento di un drone senza pilota.

Nuove sanzioni sono in arrivo per l’Iran, partiranno da lunedì, come annunciato da Trump, per impedire a Teheran di avere armi nucleari.