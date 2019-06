Boss della ‘Ndrangheta evade in Uruguay: doveva essere estradato in Italia

Il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito è evaso dal carcere di Montevideo, in Uruguay, in collaborazione ad altri tre detenuti. Era in attesa di estradizione verso l’Italia, dopo essere stato condannato a 30 anni per traffico di droga e considerato uno dei boss più potenti della mafia calabrese.

L’estradizione era stata confermata dal tribunale di Appello il 29 marzo ed era da settimane in attesa del trasporto. A dare la notizia è stato il ministro dell’Interno, comunicando l’evasione ai quotidiani. Morabito, 53 anni, era stato arrestato nel 2017 in Uruguay in un hotel, dopo 23 anni da latitante. È riuscito a fuggire dalla terrazza del carcere, facendo perdere subito le sue tracce.

Arrivò in Uruguay nel 2002, conosciuto come imprenditore gestiva il traffico di droga dal Sudamerica verso Milano, per il quale ha una condanna di 30 anni. Quando fu arrestato in Uruguay era in possesso di diversi cellulari, di una Mercedes, di una villa con piscina e svariate carte di credito. Il governo italiano non ha ancora commentato la vicenda.