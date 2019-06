Di Maio torna sui minibot: “Sono colpito dal cambio di posizione della Lega”

Dopo le parole di Giorgetti, il sottosegretario leghista che ha smentito Claudio Borghi sui minibot, anche Di Maio è tornato sull’argomento, dichiarandosi molto colpito dal cambio di posizione della Lega. Il vicepremier del M5S si trovava a Taranto, per presiedere il tavolo di sviluppo per la città.

“Resto stupito del cambio di posizione della Lega, rimane il fatto che lo Stato debba pagare i suoi debiti alla PA, che sia in minibot o altro, è importante che si paghino. Ne va della credibilità dello Stato”, ha spiegato ai cronisti.

Attacco alla Lega anche sulla flat tax: “Non si giochi a nascondino con i 15 miliardi della flat tax, non devono dirle a me le coperture ma a tutti gli italiani”, dopo che il vice ministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, aveva dichiarato: “Non dico dove prendiamo i soldi sennò Di Maio me li ruba”.

Confermata la revoca dell’immunità ad Arcelor Mittal

Come previsto dal decreto Crescita, verrà revocata l’immunità penale ai commissari di Arcelor Mittal, che Di Maio rivendica come obiettivo del governo. “Il problema dell’immunità è risolto, perché non c’è immunità”, ha spiegato il ministro dello Sviluppo Economico. L’azienda aveva fatto notare come la gestione sarebbe stata impossibile senza l’immunità.