Forte terremoto in Indonesia, magnitudo 7.1

Una forte scossa ha colpito l’Indonesia, con epicentro alle isole Molucche e con una magnitudo di 7.1. Non ci sarebbe un rischio tsunami secondo quanto riportato dalle autorità. Il terremoto è stato rilevato alle ore 11.53 locali, le 4.53 in Italia, vicino l’arcipelago delle Molucche.

Stando alle rilevazione dell’Ingv italiano e del servizio geologico americano (Usgs), il sisma ha avuto un ipocentro a 220 chilometri di profondità ed epicentro a 290 chilometri dal villaggio Saumlaki. Non ci sono segnalazioni di crolli o vittime, ma i soccorritori sono stati allertati e stanno monitorando le zone del sisma.

Non ci sarebbe neanché l’allerta tsunami, la vera minaccia per queste zone in casi di terremoti molto forti. In Indonesia i terremoti sono frequenti e solitamente la popolazione è preparata al sisma.