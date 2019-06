Foto inedite dell’11 settembre: sono state ritrovate in un cd

Alcune foto professionali che documentano il disastro dell’11 settembre 2001 sono state ritrovate in un cd, che era finito in un mobile usato all’asta. Le immagini inedite pubbliate da Repubblica mostrano alcuni edifici adiacenti alle torri gemelle e la devastazione della zona. Non è chiaro chi abbia scattato le foto, se qualcuno dei soccorritori od un operaio che lavorava a Ground Zero.

Le foto fanno capire meglio come siano andate le cose dopo l’esplosione ed il crollo delle torri, con la fase di ricostruzione che non era ancora iniziata. Sono state caricate sul social network fotografico Flickr, tutte di pubblico utilizzo.

Secondo i dati tecnici che sono visibili nelle foto, gli scatti sarebbero avvenuti nei mesi di settembre ed ottobre 2001, con una Canon da 3 MP. Le immagini mostrano edifici distrutti, uffici abbandonati, quello che resta della Torri Gemelle ed alcuni parcheggi. Molte le persone che presero parte alla ricostruzione, rimanendo anche esposti a sostanze tossiche, post esplosione.