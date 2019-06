Harry Potter Wizards Unite vola nelle vendite: 400mila download in 24 ore

Grande successo per il nuovo gioco per smartphone e tablet, Harry Potter Wizards Unite, simile a Pokemon GO come dinamica, visto che sfrutta la realtà aumentata per far interagire gli utenti con i personaggi del gioco.

Il gioco di Niantic Labs, stessa casa di produzione di Pokemon GO, è stato installato già in 400mila dispositivi, con un incasso pari a 300mila dollari dal Google Play e dall’Apple Store. Distanti ancora dai due milioni di incassi di Pokemon GO, ma il gioco di Harry Potter sta riscuotendo notevole successo.

I dati di Harry Potter Wizards Unite fanno riferimento solo al Nord America ed al Regno Unito, considerando che il lancio negli altri paesi ancora non è avvenuto. In questa settimana dovrebbe arrivare anche in Italia, rimane totalmente gratuito con acquisti in-app, cioè all’interno dell’applicazione.

Per poter installare il gioco di Harry Potter è necessario avere uno smartphone e tablet con almeno Android 5 od iOS 10.