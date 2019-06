Leadership Tory, Boris Johnson rifiuta confronto tv. Hunt: “Codardo”

La corsa per la leadership del partito conservatore inglese entra nel vivo, con i due candidati rimasti, Boris Johnson e Jeremy Hunt, che saranno votati dalla base degli iscritti, oltre 160mila cittadini, per decidere chi prenderà il posto di Theresa May.

Il dibattito era stato organizzato da Sky News, ma è stato poi annullato, come spiegato dalla stessa emittente, per il rifiuto di Boris Johnson a prenderne parte. Le ultime vicende mediatiche, con la polizia chiamata dai vicini di casa per le urla e l’altro dibattito rifiutato, stanno erodendo il consenso di Johnson, nonostante rimanga il favorito.

Boris Johnson è stato uno dei promotori della Brexit ed una sua elezione porterebbe il partito Tory verso una posizione più hard brexit, rispetto alla condotta di Theresa May. Jeremy Hunt sarebbe sulla stessa linea di Theresa May, più moderato.

Sky News ha proposto una nuova data per il dibattito, il primo luglio, con Jeremy Hunt che ha invitato Boris Johnson a non essere “codardo” e partecipare al dibattito.