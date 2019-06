Maturità, oggi iniziano i nuovi orali. Niente più tesina

Oggi partono in tutta Italia i nuovi orali, modificati con la riforma del governo, che ha tolto la tesina ed inserito le tre buste, come in un quiz televisivo. Sono oltre 520mila studenti alle prese con gli orali, dopo le prime due prove della scorsa settimana. Ogni scuola ha fissato l’inizio degli orali secondo le commissioni.

Allo studente saranno proposte tre buste, dovendone scegliere una, dalla quale pescare un argomento. Sarà diviso in quattro parti, con questa fase che è solo la prima, come ricordato anche dal Miur, per tranquillizzare i ragazzi. Nelle buste non ci saranno domande, ma materiale di spunto: un testo, una fotografia, un disegno.

Una seconda fase parlerà di Cittadinanza e Costituzione e si concluderà con un colloquio sulle prove scritte. L’orale può valere fino a 20 punti, un terzo dei 60 dedicati alla Commissione. Gli altri 40 fanno parte delle prove scritte. Da quest’anno viene dato più peso al percorso di studi, con 40 su 100 punti invece dei 25 su 100 del passato.