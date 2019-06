Migranti, la Sea Watch ha chiesto l’intervento della Corte di Strasburgo

La Corte di Strasburgo ha fatto sapere di aver ricevuto delle richieste da parte della Sea Watch 3 per ottenere l’autorizzazione allo sbarco in Italia. La Corte ha presentato delle domande sia alla Sea Watch, sia al governo italiano, con le risposte attese per questo pomeriggio.

Secondo le regolamentazioni della Corte di Strasburgo, è possibile che chieda all’Italia delle “misure urgenti” per impedire una violazione dei diritti umani. Non è chiaro come agirà la Corte, essendoci vari protagonisti in ballo, compresa l’Olanda, coinvolta ieri dal ministro Salvini e dalla stessa Unione Europea.

Nella giornata di ieri il ministro dell’Interno si era rivolto al suo collega dei Paesi Bassi, chiedendo una presa di responsabilità sulla vicenda della Sea Watch, la quale batte bandiera olandese. L’Olanda non ha rilasciato comunicazione ufficiali a riguardo. Ora bisognerà vedere se la Corte di Strasburgo vorrà intervenire sulla questione.