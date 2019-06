Quota 100, dati Inps: arrivate oltre 150mila domande

Sono oltre 150mila le domande arrivate per Quota 100, come ha riferito l’Inps, che si occupa direttamente del vaglio delle domande, per verificare chi ne ha diritto, come successo anche con il Reddito di cittadinanza.

Dai dati forniti dall’istituto di previdenza, sono in totale più di 150mila le domande arrivate entro il 20 giugno. Di queste ce ne sono 54.237 di persone con meno di 63 anni, mentre dai 63 anni ai 65 le domande sono 66.658. I dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta di pensione con Quota 100 sono 48.566.

Può accedere a Quota 100 chi ha maturato 38 anni di contributi, con 62 anni di età, come da normativa. In questo modo molte persone possono andare prima in pensione rispetto alla legge Fornero, che prevedeva 67 anni di età o 42 anni di contributi. Le stime del governo per il 2019 erano comunque più alte, sulle 400mila unità, segno che molti cittadini preferiscono aspettare qualche anno e prendere un assegno migliore.