Sea Watch, appello Ue agli Stati per lo sbarco. Salvini : “Vadano in Olanda o Germania”

La vicenda Sea Watch non sembra finire più, dopo il ricorso alla Corte di Strasburgo per i diritti umani dell’Ong, la Commissione europea ha lanciato un appello agli Stati membri per una veloce risoluzione del caso. Salvini però invita Olanda e Germania a far sbarcare la nave e prendersi metà migranti a testa.

In attesa della decisione della Corte di Strasburgo, che però probabilmente non potrà obbligare il governo italiano a far entrare la nave, è intevenuta la Commissione Ue a farsi sentire con gli Stati europei, del tutto assenti dal caso Sea Watch. Come è avvenuto nei giorni scorsi, quando il ministro Salvini aveva chiesto l’intervento all’Olanda, paese di provenienza della nave, non ricevendo risposta.

A questo punto il caso rischia di diventare europeo, cosa che gli altri Stati volevano evitare, con la Commissione che ha rilasciato una nota a riguardo: “Pur apprezzando l’intervento italiano, che ha evacuato alcune persone per ragioni mediche, si fa appello agli Stati membri per trovare una soluzione allo sbarco dei migranti”.

Immediata la risposta di Salvini: “Nave olandese, ong tedesca: metà migranti in Olanda e metà in Germania”, anche qui non c’è stata la replica dei paesi tirati in ballo.