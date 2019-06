Trump andrà in Corea del Sud dopo il G20. Obiettivo la denuclearizzazione

Il presidente Trump ha organizzato un incontro a Seul, in Corea del Sud, dal 29 giugno, due giorni dopo il G20. L’obiettivo è quello di riprendere i contatti con la penisola coreana per la denuclearizzazione, considerato il fallimento dei negoziati a febbraio con la Corea del Nord.

Dopo il G20 di Osaka, in Giappone, il Presidente degli Stati Uniti volerà in Corea del Sud per incontrare il presidente Moon Jae-in, per capire come far ripartire i negoziati con Kim Jong-un. Alla ricerca di un alleato, con la ritrovata unità tra le due Coree lo scorso anno, per portare a termine l’accordo sulla denuclearizzazione.

Nella giornata di ieri il leader Kim Jong-un aveva comunicato, attraverso l’agenzia Kcna, di aver ricevuto una lettera “eccellente” da Trump, in seguito ad una sua missiva agli Stati Uniti nelle scorse settimane.