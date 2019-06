Autonomie, domani arriva il testo in Cdm

Domani ci sarà un primo passaggio in Consiglio dei Ministri per il testo sulle autonomie, come annunciato da fonti di governo, secondo le quali a breve si potrebbe organizzare un tavolo con le Regioni. Dopo il tavolo si potrà arrivare al via libera, con la Lega che preme per chiudere la questione la prossima settimana.

Stasera ci sarà un vertice per discutere i vari punti delle tre regioni coinvolte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. È comunque previsto un passaggio parlamentare, che la Lega vorrebbe con pochi dettagli, per evitare lunghe discussioni.

Ci potrebbe essere un’informativa di Conte per il passaggio alla Camera, con il Movimento 5 Stelle che chiede una lunga discussione parlamentare, non volendo chiudere tutto in una settimana. La volontà del Movimento 5 Stelle è quella di far approvare tutto alle Commissioni parlamentari e dare la possibilità di presentare emendamenti, il che farebbe ritardare di molto l’approvazione finale.