Gita in barca per la famiglia Obama con George Clooney

Dopo una domenica passata a Villa Oleandra, la sera le due famiglie hanno raggiunto in motoscafo Villa D’Este, località Cernobbio, dove hanno cenato. La presenza di agenti e forze dell’ordine è costante, con un alto livello di sicurezza.

Per ora questa è l’unica uscita degli Obama dopo il loro arrivo al lago di Como. L’ex presidente degli Stati Uniti è seguito costantemente da personale privato, con carabinieri e polizia che presidiano l’esterno di Villa Oleandra a Laglio, residenza dei Clooney. Nessuno è riuscito ad avvicinarsi, nonostante qualcuno abbia provato via lago, prontamente respinto dalle motovedette, come si è visto in un filmato diffuso sui social.

Due persone avevano cercato di raggiungere a nuoto la villa, ma sono stati rispediti indietro dalla polizia. Il rapporto tra Barack Obama e George Clooney va avanti da anni, con varie apparizioni pubbliche che hanno fatto negli anni.