Sea Watch, appello dei migranti: “Fateci scendere”. Salvini: “Non sbarcano neanche a Natale”

I migranti della Sea Watch hanno lanciato un appello per lo sbarco, dopo 13 giorni di sosta in mare, al largo di Lampedusa. In totale sono 42 persone a bordo della nave, dopo che nei primi giorni ne erano state fatte sbarcare una decina per motivi medici.

“Siamo esausti, fateci scendere”, questo il messaggio lanciato dai migranti in un video riproposto in rete. Nel parla un migrante: “Non c’è spazio, la barca è piccola e non possiamo muoverci, chiediamo aiuto alle persone a terra”.

È arrivata subito la risposta di Salvini: “Non sbarcano nemmeno a Natale, in 13 giorni avevano il tempo di andare e tornare dall’Olanda. La Sea Watch in Italia non ci arriva”. Nei giorni scorsi c’erano stati appelli alla responsabilità ad Olanda e Germania, con la richiesta di intervento, da parte dell’Ong, della Corte di Strasburgo.