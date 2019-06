Sea Watch, la Corte di Strasburgo respinge il ricorso

È stato respinto il ricorso della Sea Watch alla Corte di Strasburgo per i diritti umani, presentato nella giornata di ieri, per cercare di ottenere l’autorizzazione allo sbarco in Italia. Con il ricorso si chiedeva lo sbarco dei 42 migranti in Italia, fermi da 13 giorni al largo di Lampedusa.

Negli ultimi giorni il caso è diventato diplomatico, con l’invito del ministro Salvini ad Olanda e Germania di partecipare attivamente alla questione, il quale non ha ricevuto nessuna risposta pubblica, segno che anche in Europa non si vuole entrare nella “problematica”, considerando anche che Olanda e Germania al momento non accettano quote.

La comandante della nave Sea Watch aveva minacciato di voler entrare nelle acque italiane, dopo un appello dei migranti per un rapido sbarco. Oggi Salvini era stato netto, dichiarando che la Sea Watch non sarebbe entrata in acque italiane né ora, né a Natale.

Ora bisognerà vedere come agirà la Sea Watch a questa sentenza e se altri paesi raccoglieranno l’appello della Commissione europea alla partecipazione per una veloce risoluzione della questione.