Tav, al via i bandi per i lavori in Italia. I fondi Ue aumentano al 55%

Oggi a Parigi si è tenuto il Cda di Telt, il quale ha dato il via libera per i bandi dei lavori in Italia, con un costo complessivo che arriva a 1,3 miliardi di euro. Telt è la società che gestisce gli appalti della Torino-Lione. Al Cda ha partecipato anche il neo governatore del Piemonte, Alberto Cirio. Salgono i fondi europei, come si era anticipato nelle scorse settimane, al 55% del costo totale dell’opera.

È stato ottenuto anche un finanziamento al 50% per la tratta interna da Bussoleno a Torino, che sarebbe stata a costo italiano. Il presidente Cirio ha commentato positivamente la decisione di Telt: “Oggi è una giornata storica, la coordinatrice europea verrà in Piemonte a settembre”.

Domani il governatore Cirio invierà una lettera di sollecito al premier Conte, visti i solleciti dell’Europa sulla posizione italiana. Il governo italiano, spiega Cirio, deve chiarire la volontà di proseguire la tratta Torino-Lione.

Poche ore fa era intervenuto anche il ministro Salvini, sostenendo “i treni che corrono“, visto che si avvicina un periodo cruciale per i finanziamenti europei. Esclusa l’ipotesi “mini-Tav” proposta dal Movimento 5 Stelle.