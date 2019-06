Teramo, disperso in mare un ragazzo di 15 anni: si era allontanato col materassino

Un ragazzo di 15 anni è disperso in mare a Giulianova, in provincia di Teramo, dopo essersi allontanato a bordo di un materassino in compagnia di un amico. Dopo qualche minuto solo una persona è tornata a riva, mentre dell’altro ragazzo non si è avuto nessun segnale.

Alcuni testimoni lo hanno visto in mezzo alle onde alte, con il mare che era agitato. Durante le ricerche è stato trovato un costume, che potrebbe essere quello del ragazzo di 15 anni, come confermato anche dal suo amico.

La Guardia Costiera sta monitorando la zona con l’elicottero, per ora non trovando nulla. A questo punto le probabilità di ritrovarlo in vita sono molto basse, considerando il tempo che è trascorso dal suo allontanamento.