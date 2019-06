Treno Italo fermo tra Napoli e Roma, nei vagoni fino a 50 gradi

Un malfunzionamento all’alimentazione elettrica ha causato forti disagi ad un treno di Italo, nella tratta Napoli-Roma, rimasto fermo al caldo e senza aria condizionata. Oltre 500 passeggeri sono rimasti bloccati dentro, mentre gli addetti tentavano di spostare il convoglio.

Il treno è stato trainato fino a Roma, per assenza di energia elettrica, che non ha permesso di azionare l’aria condizionata, facendo rapidamente salire la temperatura interna, non essendoci finestrini e con le porte non apribili.

Una donna ha avuto una crisi di panico e chiedeva di uscire, dopo due ore e mezza nelle quali il treno è rimasto fermo. Il convoglio è il numero 9934, partito da Napoli alle ore 12.23 e diretto a Torino, ma a 15 minuti da Roma, alle 13.20, si ferma. Mancavano pochi chilometri alla stazione Termini, dove arriverà alle 15.59, con 144 minuti di ritardo.

Gli assistenti Italo hanno cominciato a distribuire acqua, ma non è bastato. Molti bambini ed anziani a bordo, anche alcuni turisti. Per alcuni minuti il display ha mostrato la temperatura di 50 gradi.