Trump: “Attacco all’Iran senza approvazione del Congresso”

Il presidente Trump ha annunciato che qualora si decidesse per un attacco verso l’Iran, non chiederebbe l’approvazione al Congresso, andando così allo scontro con la democratica Nancy Pelosi. Per Trump non è necessario, al contrario di quanto dichiarato dalla speaker della Camera.

Il peggioramento del rapporto tra Usa ed Iran potrebbe portare anche ad un attacco degli Stati Uniti, dopo il via a nuove sanzioni, le quali non sono state prese bene dal governo iraniano. “Non ho bisogno dell’approvazione del Congresso per un attacco all’Iran”, ha dichiarato Trump, cosciente del fatto che i repubblicani non hanno la maggioranza al Congresso, dopo la sconfitta delle elezioni di mid-term.

“Sono in disaccordo”, ha risposto Trump a Nancy Pelosi, sulla possibilità di dover chiedere l’approvazione al Congresso. Il Presidente degli Stati Uniti incontrerà Putin al prossimo G20, dove si parlerà anche del conflitto iraniano. Dopo il G20 ci potrebbero essere delle prese di posizione diverse da parte di Trump.