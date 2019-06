Atteso il grande caldo per giovedì: bollino rosso in 6 città

Un’ondata di caldo si sta per abbattere sul Centro-Nord nei prossimi due giorni, con bollino rosso in sei città ed attese di temperature record. Picchi di 40 gradi in alcune zone più a rischio. La causa è la presenza dell’Anticiclone Nord-Africano, che condizionerà le temperature fino a fine settimana.

L’ondata di caldo è attesa tra mercoledì e domenica, con i picchi attesi per giovedì e venerdì, con la totalità del paese che avrà temperature tra 32 e 38 gradi, con qualche picco di 40 gradi al Nord e sulle regioni tirreniche. Attesi record storici anche in Francia e Svizzera.

Nella zona calabrese sono attesi alcuni temporali, che potrebbero abbassare le temperature, atteso un caldo afoso di notte in tutte le grandi città, con temperature non inferiori a 25 gradi. Il Nord e la Toscana sono le zone più a rischio per la giornata di giovedì.