Autonomia, stop da Palazzo Chigi: “Fa salire la spesa pubblica”

Arriva uno stop da Palazzo Chigi sulla questione delle Autonomie, dopo il vertice di governo che si è tenuto ieri sera, dove si sono affrontati diversi temi, compresa la questione della revoca della concessione ad Autostrade. La Lega sperava di fare passi avanti nel Cdm di oggi, ma Palazzo Chigi sembra stia frenando la proposta, a causa di un notevole innalzamento della spesa pubblica.

Un documento di 12 pagine, prodotto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi, nel quale si pone il problema sulle Autonomie.

“Ci sono dubbi di costituzionalità, con uno spostamento verso l’alto della spesa pro-capite, destinata ad aumentare. Il Bilancio dello Stato è a rischio”, queste le parole sul tavolo di Conte, che smontano pezzo per pezzo la proposta di Autonomia differenziata per tre Regioni del nord. L’analisi sembra essere stata prodotta il 19 giugno e che prende in esame il testo arrivato al premier lo scorso 16 maggio dalla ministra per gli Affari Regionali, Erika Stefani.

Il dossier è firmato da Ermanno de Francisco, capo del dipartimento della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il documento pone l’accento sull’articolo 116 della Costituzione, che apre all’Autonomia regionale, ma in conflitto con il 117, che fissa le competenze statali.

“C’è il rischio si creino nuove Regioni a statuto speciale, inoltre alcune delle richieste da Lombardia e Veneto non sono completamente devolvibili alle Regioni”. Rischia di fallire il piano di Salvini di evitare la procedura parlamentare.