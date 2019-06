Juventus, ritorno clamoroso di Buffon per un anno

Ci sarà il ritorno di Buffon alla Juventus, dopo il contratto non rinnovato con il PSG, per un anno come vice Szczesny, mentre Perin verrà venduto per accontentare la sua richiesta di maggior spazio. Si era ipotizzato un ritorno di Gigi Buffon come dirigente, ma per ora il contratto è da calciatore, poi si vedrà.

Buffon aveva ricevuto delle offerte dopo essere stato liberato dal PSG, dal Porto, dall’Atalanta e dal Borussia M., ma nessuna di queste lo aveva convinto. Il portiere riceverà una stipendio inferiore a quello che prendeva al PSG, correlato al suo ruolo, senza contare che ci potrebbe essere un futuro da dirigente per lui.

Agnelli lo voleva come dirigente già lo scorso anno, poi non si concretizzò e finì per accettare l’offerta del PSG, da oltre 5 milioni netti di euro a stagione. Ora tornerà a Torino, per giocare magari le partite di Coppa Italia ed in caso di emergenza.