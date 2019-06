Roma, riapre la metro Repubblica dopo 8 mesi

Dopo 246 giorni riapre oggi la fermata Repubblica della metro A di Roma, chiusa dagli incidenti con i tifosi russi del Cska, che finirono dentro le scale mobili, scatenando molte polemiche. I primi viaggiatori sono usciti dalla metro soddisfatti e sorpresi della riapertura.

Alle 5.30 del mattino un dipendente Atac ha aperto i cancelli, consentendo ai cittadini di riprendere il flusso verso questa fermata, importante nel trasporto pubblico romano.

“È bellissima e pulita, ci auguriamo resti così”, il commento di una viaggiatrice in uscita dalla metro. Anche la sindaca Raggi ha commentato la riapertura, chiedendo scusa per i disagi ai cittadini romani ed affermando che sono stati effettuati dei lavori di manutenzione. Solo quattro scale mobili su sei riapriranno, quelle che erano state ritenute “carenti in manutenzione”. Le altre due, che sono quelle coinvolte nell’incidente, rimangono chiuse a tempo indeterminato.