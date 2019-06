Salone del Libro, chiesto il processo per Fassino

Una richiesta di rinvio a giudizio per 26 persone della Procura di Torino, alla fine delle indagini sulla passata gestione del Salone del Libro, finita sotto inchiesta negli anni scorsi. Tra le persone che andranno a processo ci sarebbe anche l’ex sindaco di Torino, Piero Fassino, oltre all’ex presidente della Fondazione che gestisce il Salone del Libro, l’ex assessore regionale alla Cultura.

Gli ex presidenti della Fondazione sono Rolando Picchioni e Giovanna Milella, coinvolti nello scandalo e poi dimessi. Le accuse della Procura sono peculato, falso in bilancio e turbativa d’asta.

Per tre persone che facevano parte del fascicolo, le accuse sono state stralciate, mentre ad inizio anno 29 persone avevano ricevuto la notifica di chiusura delle indagini a loro carico. Non è chiaro al momento quali siano le prove in possesso della Procura, non ci sono state dichiarazioni pubbliche degli interessati a riguardo.