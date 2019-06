Sciopero nazionale Trasporti il 24 e 26 luglio

Il 24 luglio si fermeranno taxi, ferrovie e mezzi pubblici, in una giornata che si preannuncia paralizzata per il traffico e spostamenti. Due giorni dopo ci sarà lo sciopero aereo. Ad annunciarlo i sindacati con un comunicato generale, che hanno anche avanzato una proposta al governo.

Lo sciopero nazionale è stato deciso dai sindacati dei trasporti: Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, rappresentati da Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi.

“Per la prima volta nella storia il governo non ha mai convocato le organizzazioni sindacali e non dato risposte strategiche. Gli unici incontri fatti hanno riguardato crisi singole. Si deve aprire un confronto, punto per punto al fine di arrivare ad un Patto dei Trasporti, che tenga in considerazioni le esigenze di mobilità di merci e persone”, ha dichiarato Stefano Malorgio, segretario della Filt Cgil.

“Rischiamo di diventare la cenerentola d’Europa sui trasporti – ha dichiarato Salvatore Pellecchia, segretario Fit Cisl – con il nord e sud che viaggeranno a due velocità”. Per il segretario di Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, c’è bisogno di un piano concreto e di regole per i trasporti.