Scontro sulle autonomie, Lega: “Così governo non va avanti”. Di Maio ottimista

Si è aperto lo scontro di governo sulle autonomie, dopo lo stop di Palazzo Chigi di questa mattina, con la Lega che invece voleva chiudere la questione in settimana, cosa ora poco probabile. Richiesto il passaggio parlamentare, oltre diverse incongruenze costituzionali trovate dai tecnici di Palazzo Chigi.

La Lega voleva evitare il passaggio parlamentare, senza passare per le Commissioni della Camera e senza dare la possibilità di emendare il testo, cosa che potrebbe rallentare di molto l’iter. Inoltre c’è il problema numerico al Senato, con la maggioranza di soli 3 voti dopo il passaggio al gruppo Misto della Nugnes. Non è chiaro se sarà posta la fiducia sul testo, che per ora sembra essere finito in stand-by.

È saltato il tavolo di oggi al Cdm sulle autonomie, come era stato annunciato nei giorni scorsi. Il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che il testo deve garantire tutto il paese: “Sarà un’autonomia equilibrata, non torneremo ai tempi della secessione della Padania”, ha dichiarato Di Maio con un post su Facebook, dove molti suoi followers (ed elettori) sono del Sud Italia.

Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha espresso parole dure sul tema: “Così il governo non va avanti, non abbiamo dato un ultimatum, ci stiamo lavorando”, ha dichiarato questa mattina ad Agorà su Rai Tre.