Sea Watch in acque italiane, Salvini: “Schiero la forza pubblica”. Non si ferma all’alt delle Motovedette

Poche ore fa la Sea Watch è entrata in acque italiane, forzando il blocco imposto dal Viminale e rischiando pesanti sanzioni. La nave rischia una confisca, una multa da 50mila euro e la denuncia per la comandante e per l’equipaggio.

“La comandante della Sea Watch fa politica sulla pelle dei migranti, sappia che l’autorizzazione allo sbarco non c’è. Il diritto alla difesa dei nostri confini è sacro”, ha dichiarato Salvini in diretta su Facebook.

La nave è stata fermata da motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, con il ministro dell’Interno che cita anche il governo olandese, che per ora non è intervenuto sulla questione. “Ci sono le Ong che decidono cosa fare e non fare, non esiste, ora basta”, ha ribadito il ministro Salvini. Non è chiaro cosa succederà, il governo italiano cerca di far intervenire l’Olanda, paese di provenienza della nave. Per ora la Sea Watch verra fermata in acque italiane.

La nave si avvicina al porto di Lampedusa, non rispettando l’alt delle Motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, facendo rotta verso la costa.