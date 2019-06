Sea Watch, la capitana pensa di forzare il blocco ed entrare a Lampedusa

Dopo la sentenza della Corte di Strasburgo, che ha respinto il ricorso presentato dall’Ong tedesca alcuni giorni fa, la capitana della Sea Watch, Carola Rackete, ora pensa di forzare il blocco di Salvini ed entrare comunque in acque italiane.

Il ministro Salvini ha già dichiarato che se la nave entrerà in acque italiane rischierà la multa da 50 mila euro, la confisca della nave e la denuncia per comandante ed equipaggio. Sempre il leader della Lega aveva affermato che la Sea Watch non sarebbe entrata “nemmeno a Natale”. Dall’Ong si manifesta “profondo sconcerto” per la sentenza della Corte di Strasburgo, che comunque invita il governo italiano a fornire cure e cibo.

Intanto nelle scorse ore un peschereccio ha ritrovato impigliato nella sua rete un corpo umano, il quale è stato trasportato al molo di Sciacca ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Sea Watch da 13 giorni in mare ha percorso negli ultimi giorni la circumnavigazione dei confini delle acque territoriali italiane.