Sea Watch, la richiesta della Meloni: “Ora affondare la nave”

La Sea Watch è entrata in acque italiane, forzando il blocco imposto da Salvini, con la comandante della nave che ha definito la situazione “non sostenibile” e per questo sta entrando nel porto di Lampedusa. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, lancia un appello tramite una diretta Facebook: “Affondate la Sea Watch”.

Da molti mesi la leader di Fratelli d’Italia è dura sull’operato delle Ong, ed è intervenuta dopo la decisione della Sea Watch di entrare in acque italiane.

“Contro il governo italiano e la sovranità italiana, la Sea Watch viola i nostri confini con l’obiettivo di portare i migranti clandestini che ha a bordo in Italia. Lo fa non solo contro il parere del governo italiano, ma anche di quello della Corte di Strasburgo – ha dichiarato la Meloni – Ora mi aspetto che il governo italiano faccia rispettare le regole alle Ong. Questo significa che la nave deve essere sequestrata, i migranti devono essere fatti sbarcare ed essere rimpatriati immediatamente e la nave deve essere affondata, come accade con le navi che non rispettano il diritto internazionale”.