Sea Watch: “Siamo entrati in acque italiane”

La nave della Sea Watch è entrata in acque italiane, come comunicato dalla comandante Carola Rackete, che lo aveva annuciato nelle scorse ore, sfidando il blocco italiano, con il rischio di una multa e della confisca della nave.

“A questo punto la decisione del comandante è quella di portare in salvo i naufraghi, siamo con lei”, aveva scritto l’Ong tedesca nella giornata di ieri, facendo intendere che l’idea di entrare in acque italiane era comunque sul tavolo. Sempre ieri era arrivato il respingimento del ricorso della stessa Ong alla Corte di Strasburgo, dove si chiedeva l’autorizzazione allo sbarco.

Questa mattina l’Ong tedesca invitava i propri followers a donare soldi per l’assistenza legale: “Se il comandante entra in acque italiane, rischia pene severe. Donate per aiutare Carola a difendere i diritti umani”. Dagli altri paesi europei non sono state rilasciate dichiarazioni, nonostante la Commissione europea avesse chiesto cooperazione nei giorni scorsi.