Teramo, ritrovato morto il 15enne disperso col materassino

È stato ritrovato il corpo del ragazzo di 15 anni, di origine marocchina, che era stato dato per disperso nei giorni scorsi, dopo aver nuotato insieme ad un amico lontano dalla riva, con il mare a forza 3, quindi particolarmente agitato. L’amico era riuscito a tornare a riva, mentre per il 15enne le probabilità di ritrovarlo in vita era scese, anche perché era stato trovato il costume dai soccorritori.

Il ragazzo era disperso in mare da lunedì, nella località di Giulianova, in provincia di Teramo. Il corpo è stato ritrovato vicino al fanale rosso del porto. Nelle ricerche sono stati impiegati anche degli elicotteri, con motovedette della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dei sommozzatori.

Mohamed, questo il nome del ragazzo, era uno studente di scuola media, viveva da anni a Teramo insieme alla madre. Lunedì era andato al mare in autobus insieme al suo amico, per trascorrere il pomeriggio in spiaggia.