Appello dell’Iran all’Onu: “Non possiamo salvare l’accordo da soli”

Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha parlato l’ambasciatore di Teheran, Majid Takht Ravanchi, sostenendo che l’Iran da solo non può salvare l’accordo sul nucleare. Un chiaro segnale all’Onu, per chiedere collaborazione nel rapporto con gli Stati Uniti, peggiorato negli ultimi tempi.

“L’Iran ha fatto molto, più di quanto fosse richiesto, ma non vuole accollarsi tutto il peso”, ha spiegato l’ambasciatore di Teheran, a cui ha risposto quello americano, Jonathan Cohen: “Gli Stati Uniti hanno dimostrato di volersi impegnare per dialogare con il governo iraniano, per negoziare un accordo per la pace e sicurezza internazionale, ma non resteremo a guardare mentre l’Iran attacca i nostri partner e navi commerciali”.

Il riferimento è al bombardamento nel Golfo dell’Oman, con due petroliere dirette in Giappone che sono state attaccate da un siluro, con prove riconducibili, secondo gli Usa, al governo iraniano ed alle sue forze militari.