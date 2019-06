Attentato Bataclan, arrestato terrorista in Germania: è un bosniaco di 39 anni

È stato rintracciato ed arrestato in Germania uno dei presunti attentatori della strage del Bataclan, avvenuta a Parigi nel novembre 2015, una vicenda che scosse l’Europa e nella quale morirono 90 persone.

La persona arrestata è un bosniaco di 39 anni, durante un’operazione nella notte tra il 19 e 20 giugno, che riguardava un mandato di arresto da parte del Belgio, per un presunto appoggio ad attività terroristiche legate agli attacchi del Bataclan. L’uomo è ora in stato di fermo, in attesa di estradizione.

L’indagine era iniziata sulla base di una violazione delle norme sulle armi da parti di altre due persone vicine al 39enne bosniaco. Ora le indagini saranno portate avanti dalla polizia belga, che cercherà di ricostruire quanto accaduto a novembre 2015 a Parigi, anche con l’obiettivo di trovare altri eventuali complici.

Quello del Bataclan è stato l’attentato più devastante in Europa, che ha fatto molto scalpore negli anni in cui si sono evidenziati il maggior numero di attentati terroristici. Negli ultimi anni questa tendenza è cambiata, anche grazie alla sconfitta dell’Isis in Medio Oriente.