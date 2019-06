Caldo, tra oggi e domani il picco di temperature. Bollino rosso in 16 città

Il caldo arriva dal Sahara, creando allerta in tutta Europa, con la Francia che ha chiuso le scuole attendendo temperature vicine ai 40 gradi. L’ondata di caldo africano ha colpito il Nord-Italia, per arrivare alle Regioni del Centro, con picchi di temperatura in questi due giorni.

In Toscana è stata emanata allerta di livello 3 per giovedì e venerdì, con picchi fino a 42-43 gradi sul Nord-Ovest e 39-40 gradi sul resto della penisola. Un forte tasso di umidità peggiorerà la situazione, creando un sistema afoso soprattutto nella giornata di domani. Con più umidità le temperature percepite saranno più alte.

C’è stato un morto per il troppo caldo, con il corpo di un anziano di 82 anni che è stato ritrovato nelle campagne di San Benedetto del Tronto, in zona Valle del Forno. Nella giornata di ieri era stato dato per disperso dai familiari.

Le province con le temperature più alte saranno quelle di Asti, Vercelli ed Alessandria, con temperature di 41-43 gradi, mentre il centro Nord si fermerà sui 40 gradi. A Roma sono previsti 37 gradi, con elevate temperature anche di notte.

Nel weekend ci sarà un abbassamento delle temperature, con cali di 4-6 gradi in tutta la penisola, mentre nei primi due giorni della prossima settimana tornerà il caldo.