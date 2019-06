Decreto crescita, oggi l’ok definitivo al Senato. Il governo pone la fiducia

Oggi si voterà al Senato l’ok definitivo al decreto Crescita, che rischia la decadenza il 29 giugno, quindi il governo è stretto con i tempi per l’approvazione finale. Molte le polemiche degli ultimi giorni, specialmente con Arcelor Mittal, che ha annunciato di dover chiudere a settembre se verrà confermata la revoca dell’immunità, presente nel testo.

Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la fiducia, come era stato fatto anche per il testo approvato alla Camera la scorsa settimana. La presidente del Senato ha convocato i capigruppo, per delineare i tempi di approvazione, che dovrebbe avvenire nel primo pomeriggio.

Tra i provvedimenti principali ci sono il “salva Roma”, lo scivolo di 5 anni per i pre-pensionamenti, la riapertura dei termini per la rottamazione (nuova scadenza il 31 luglio). Il governo non sembra intenzionato a togliere la revoca dell’immunità per Arcelor Mittal.