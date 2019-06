Francia, spari ad una moschea a Brest, ferito l’Imam

C’è stato un attacco al centro culturale islamico di Brest, con un uomo che ha sparato a più riprese verso il luogo di culto, ferendo almeno due persone alle gambe, le quali sono state soccorse da un farmacista della zona. L’uomo sarebbe fuggito secondo quanto riportato dalle prime testimonianze.

Nella sparatoria è rimasto ferito anche l’Imam della moschea, Rachid El Jay, come riportano diverse fonti sul luogo dell’accaduto. L’Imam è noto per i suoi sermoni sul suo canale Youtube.

Non si escludono altri moventi, ma la pista anti-islamista per ora rimane la più accreditata. Non sarebbe il primo attentato in luoghi di culto negli ultimi mesi, il primo in Francia. Gli spari sarebbero stati esplosi dall’esterno della Moschea, come riferiscono fonti locali.