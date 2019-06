Nuovo tremore in pubblico per Angela Merkel a Berlino

Un nuovo tremore per la cancelliera tedesca Angela Merkel, che fa preoccupare più del primo, che era stato giustificato dal suo staff per le condizioni climatiche con il gran caldo. In questo caso un evidente tremore ha colpito la Merkel durante l’incontro con il presidente Frank-Walter Steinmeier.

È il secondo tremore in due settimane, inoltre questa volta l’incontro era al chiuso e non sotto il sole, che fa scaturire ancora più dubbi. Il 18 giugno la cancelliera tedesca era stata ripresa tremare durante gli inni con il presidente ucraino Zelensky, ma aveva “risolto” la questione con un paio di bicchieri di acqua, come riferito dalla stessa Angela Merkel.

Alcuni cronisti hanno chiesto al suo staff se la cancelliera prenderà parte al G20 in Giappone, cosa che è stata confermata: “La cancelliera sta bene, tutti gli incontri sono pianificati”.