Olanda: “Sea Watch è una nostra nave ma i migranti non siamo obbligati a prenderli”

Arriva la risposta dell’Olanda, dopo i solleciti di ieri del ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, con il suo ministro alle migrazioni, Ankie Broekers-Knol, che ha confermato di essere al corrente della condotta della sua nave, ma i migranti non sembrano intenzionati a prenderli.

“Comprendiamo la preoccupazione dell’Italia e riconosciamo gli sforzi nel contrastare l’immigrazione non controllata in Europa e siamo preoccupati delle azioni della Sea Watch 3”, queste le parole del ministro olandese delle migrazioni.

In sintesi l’Olanda riconosce e si assume le responsabilità per la nave che batte la propria bandiera, ma non vuole assumere quella sui migranti. “Il riconoscere le nostre responsabilità non significa che prenderemo anche i migranti, non siamo obbligati a prenderli”, ha spiegato Broekers-Knol.

A questo punto è possibile un intervento del governo olandese dopo l’effettuazione dello sbarco dei migranti. È presumibile ipotizzare che il governo italiano non darà l’ok allo sbarco fin quando l’Olanda non farà passi concreti nell’intervento nella situazione, se non sono già stati fatti. Nei giorni scorsi le autorità olandesi non avevano commentato la vicenda in alcun modo, queste dichiarazioni possono far intendere che ci sia un qualche tipo di accordo tra i due governi per risolvere la situazione.