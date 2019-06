Sea Watch davanti Lampedusa, Salvini: “Arrestare equipaggio”. Toninelli: “Ha violato regole”

La Sea Watch è ferma davanti il porto di Lampedusa, dopo aver violato il divieto di entrata in acque italiane nella giornata di ieri, scatenando molte polemiche e critiche dal ministro Salvini. Ora la nave è ferma vicino il porto in attesa di indicazioni, con l’intervento anche del ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, che ha effettuato dei passi formali con l’Olanda.

Dagli altri paesi europei si fatica a trovare una dichiarazione pubblica, anche dei paesi direttamente interessati alla vicenda, come Olanda e Germania. Gli altri paesi hanno lo stesso problema di Salvini nel fronteggiare l’immigrazione con l’opinione pubblica, inoltre in questo periodo si decidono le nomine alle Commissione europea, con l’insediamento del Parlamento europeo atteso per il primo luglio. Molte le problematiche da affrontare, se si aggiunge anche il tema Brexit. Dunque sull’immigrazione per ora gli altri Stati membri restano a distanza, cercando di capire l’evolversi della situazione.

Salvini ha chiesto l’arresto dell’equipaggio, per non aver rispettato l’alt delle forze dell’ordine all’entrata nelle acque italiane, con Guardia Costiera e Guardia di Finanza che solo all’avvicinarsi del porto sono riusciti a salire sulla nave.

Sulla questione è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che ha rilasciato dure dichiarazioni: “Per chi viola la legge i porti restano chiusi. In questo caso non hanno rispettato il coordinamento dell’operazione ed hanno violato il diritto internazionale della navigazione”.