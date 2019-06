Sea Watch, notte passata davanti al porto di Lampedusa

La Sea Watch è ferma davanti al porto di Lampedusa, dopo aver violato il blocco imposto dal Viminale ed essendo entrata nelle acque territoriali italiane. Gli agenti della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza sono saliti a bordo nella giornata di ieri.

Per ora non è previsto l’attracco, in attesa, forse, di risposte del governo olandese, che è stato formalmente richiamato dal ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, per chiedere chiarimenti sulla situazione. È ipotizzabile che si aspetti una risposta dall’Europa, prima di procedere allo sbarco dei migranti, considerando che le prime informazioni parlavano di uno sbarco per le 20.30.

“Le autorità italiane sono salite a bordo impedendoci di attraccare, hanno controllato i passaporti dell’equipaggio – ha dichiarato la comandante della nave, Carola Rackete – ora attendono istruzioni dai loro superiori”.

Salvini intanto ha minacciato l’Europa di non inserire più nessuno nella banca dati europea, segno che si sta andando allo scontro con l’Ue sul tema immigrazione.