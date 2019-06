Sea Watch, tentativo della nave di entrare in porto ma viene fermata

La nave della Sea Watch ha tentato di avanzare verso il porto, ma è stata fermata dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che le hanno intimato di spegnere i motori. Al momento la nave si trova ad un miglio dalla costa di Lampedusa.

All’interno della Sea Watch ci sono 42 migranti, con la nave entrata nelle acque italiane nella giornata di ieri, violando il divieto di entrata che era stato disposto dal Viminale e ribadito dalla Capitaneria di Porto. La vicenda sembra essere in uno stallo, forse in attesa di ricevere risposta dalle autorità olandesi, contattate ieri dal ministro degli Esteri Moavero Milanesi.

La comandante, Carola Rackete, ora rischia una multa fino a 50mila euro e la confisca della nave. Non è chiaro se si apriranno procedimenti per il non aver rispettato l’alt delle autorità in mare.

Intanto a Lampedusa proseguono gli sbarchi fantasma, fatti con piccole imbarcazioni che sfuggono al controllo GPS e sono facilitate ad arrivare, solitamente dalla più vicina Tunisia, alla costa di Lampedusa. Solo nell’ultima settimana sono arrivati circa 200 migranti. Di seguito uno di questi sbarchi a Lampedusa.