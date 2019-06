Atlantia cala in Borsa dopo le parole di Di Maio. Sospeso il rialzo dei pedaggi fino a settembre

Atlantia apre in calo in Borsa, pagando le parole del ministro Di Maio, che aveva definito la compagnia che gestisce Autostrade come “decotta”, in riferimento all’ipotesi di entrata in Alitalia. Parole dure, che facevano intendere una possibile revoca della concessione autostradale, cosa che farebbe perdere valore all’azienda.

Nella giornata di ieri il titolo di Atlantia era rimasto stabile, in leggero calo in serata, dopo le parole anche del ministro Toninelli, che ipotizzava una revoca della concessione. Le dichiarazioni di Di Maio sono uscite nel pomeriggio, anticipazioni della puntata di Porta a Porta: “Se faremo come avevamo detto il giorno dopo il crollo del ponte Morandi, togliendo la concessione ad Autostrade, il titolo in Borsa perderà e quindi se entrasse in Alitalia farebbe perdere valore anche a lei”.

Salvini aveva lanciato l’invito a salvaguardare i posti di lavoro in Atlantia, prima di definirla “decotta”, mentre Confindustria ha attaccato più violentemente Di Maio, facendo riferimento ad un procedimento ancora in corso ed ai danni creati alla società.

Intanto sembrano bloccati gli aumenti dei pedaggi autostradali, previsti per il mese di luglio, almeno fino al 15 settembre, dopo che erano stati già rinviati ad inizio anno. L’obiettivo è quello di favorire lo spostamento degli italiani in vacanza.